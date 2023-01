Cerviaman, ora fondi per un centro disabili

I ‘Cerviaman’ hanno mantenuto la promessa: un 2022 da record di solidarietà e grandi progetti per il 2023. Il bilancio è stato presentato ieri pomeriggio, presso la Darsena del Sale di Cervia, nel corso di un incontro nel quale sono intervenuti il sindaco di Cervia Massimo Medri, l’assessora allo sport e alle pari opportunità Michela Brunelli, gli ideatori dei ‘Cerviaman’ Roberto Bagnolini e Matteo Tarroni, il presidente della polisportiva ‘Saline Romagna A.S.D.’ Marco Casetti e Silvia Giambi, mamma di Azzurra. Nel 2022 la squadra ha corso per Azzurra, una ragazza cervese affetta dalla sindrome di Rett, e l’Airett (Associazione Italiana Rett). Ieri, sono stati resi noti i numeri, segno di una grandissima partecipazione da parte della città: 1.000 magliette vendute a sostegno del progetto solidale e 25mila euro raccolti e consegnati ad Azzurra. Tante, infatti, sono state le iniziative organizzate dai ‘Cerviaman’ per raccogliere fondi.

Silvia Giambi ha già anticipato come destinerà il denaro: "Il risultato è stato immenso anche dal punto di vista della somma raccolta. I 25mila euro saranno così destinati: 10mila euro ad Airett per i progetti a favore delle ‘ragazze dagli occhi belli’. 5mila euro andranno ad Anffas Cesena mentre i restanti 10mila verranno usati per l’acquisto di una nuova carrozzina per Azzurra che risponda alle sue esigenze posturali e a materiale. Allestire una sorta di mini palestra in casa significa avere sempre la possibilità di mantenersi in allenamento. Grazie davvero a tutti e adesso corriamo con Filippo". Ed è stata proprio Silvia a fare il ‘passaggio di consegne’. I ‘Cerviaman’ nel 2023 correranno con Filippo, un ragazzo cervese affetto da tetraplegia. Il ricavato andrà a contribuire alla realizzazione di un centro diurno a Cervia dedicato ad attività per ragazzi con disabilità. Soddisfazione anche per gli ideatori, Roberto Bagnolini e Matteo Tarroni.

"Dobbiamo ringraziare ciascuna persona che in questi anni ci ha sostenuti e spinti ad andare avanti – hanno detto –. Grazie anche all’amministrazione comunale perché ci ha consegnato la bandiera della città, rendendoci orgogliosi di correre con i colori giallo e blu. Ogni volta restiamo stupiti dalla generosità delle persone quando si tratta di aiutare il prossimo. Ciascuno può fare qualcosa per gli altri che si trovano in difficoltà. A volta basta anche un semplice sorriso. Dal 2023 ci aspettiamo un anno durante il quale crescere ancora insieme a tutta la comunità - che ci sta sostenendo - e portare avanti la nuova causa benefica". Altra novità annunciata da Marco Casetti è quella di avviare un "progetto con le scuole elementari del comune di Cervia per promuovere e diffondere i valori dello sport". Insomma un grande pomeriggio di soddisfazione insieme a tutti i sostenitori che hanno gremito la sala.

Ilaria Bedeschi