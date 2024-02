Cesare Borgia a Faenza, tre incontri con gli storici

Sono sette, nell’arco di tre serate, gli storici che parleranno di un personaggio tanto ambiguo e spietato quanto affascinante: Cesare Borgia e, in particolare, dell’assedio di Faenza tra il 1500 e il 1501. Si tratta di un ciclo di conferenze organizzate dalla biblioteca ‘Angelo Lapi’ del Rione Giallo. Nella prima serata, che si terrà domani dalle 20.45 nella sede di via Bondiolo 85 a Faenza, l’argomento trattato sarà ‘Le difese e gli uomini’. Stefano Saviotti parlerà della difesa, delle mura della città manfreda e della sua Rocca ed esporrà rivelazioni inedite sull’espansione urbana sotto Carlo Manfredi, mentre Davide Bandini passerà in rassegna gli uomini e i condottieri protagonisti di quell’avventura, le figure importanti e i loro ruoli, le connessioni tra l’urbe e il popolo nell’eroica vicenda.

Il secondo appuntamento in programma si svolgerà venerdì 23 febbraio alle 20.45 presso il Rione Rosso, in via Campidori 28 a Faenza e avrà come tema, ‘Le donne e l’arme’. Relatrici saranno Martina Fabbri Nuccitelli e Maria Cristina Sintoni. La terza e ultima serata, dal titolo ‘Scritti e testimonianze dal passato’, sarà venerdì 1 marzo alle 20.45 al Rione Giallo e vedrà come relatori Lucio Donati, Mattia Randi e Michele Orlando.

Gabriele Garavini