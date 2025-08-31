Cesare Cremonini e Valentino Rossi a Marina Romea: incursione alla festa e pioggia di selfie

Ravenna, 31 agosto 2025 - Un'insolita e graditissima coppia di amici ha animato il lungomare di Marina Romea, attirando sguardi e sorrisi dei bagnanti. Si tratta di Cesare Cremonini e Valentino Rossi. I due, legati da una profonda e longeva amicizia, hanno fatto un'incursione nella località romagnola per un'occasione speciale: il compleanno di un amico in comune.

Un legame tra musica e motori

L'amicizia tra Cremonini e Rossi non è un segreto per i loro fan. Un legame che va ben oltre la semplice stima reciproca e che unisce due mondi apparentemente distanti: la musica e il motociclismo. Un'unione che si è concretizzata anche professionalmente, con Cremonini che ha firmato e sponsorizzato le moto del team del Dottore, un gesto che testimonia la profonda sintonia tra i due. Per il Gran Premio d'Italia a Scarperia (Firenze), che è andato in scena nel weekend del 19 e 22 giugno, infatti, le moto di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (team Pertamina Enduro VR46 racing) hanno corso con una livrea ideata dall’artista Aldo Drudi che ricordava i colori presenti sulla copertina di 'Alaska baby', l'ultimo album di Cremonini.

“Abbiamo conosciuto Cesare vent'anni fa e negli anni siamo diventati sempre più amici — raccontava Rossi - Così, è nata l'idea di unire musica e Motogp con la livrea speciale 'Cremonini Live 25' per il Gran Premio d'Italia. Insieme ad Aldo Drudi, abbiamo cominciato a pensare a come mettere le grafiche dell'ultimo suo disco sulla Motogp, ma non era facile. Però con Aldo abbiamo fatto un ottimo lavoro e, secondo me, la moto è molto bella. Non vedo l'ora di vederla in pista perché sarà molto speciale. Inoltre, la nostra moto sarà al concerto di Cesare allo Stadio Dall'Ara, quello sarà un momento importante”.

Qualche mese prima, nel marzo scorso, Cremonini e Rossi, prima hanno fatto visita al Bologna durante un allenamento a Casteldebole poi sono stati protagonisti di una splendida passeggiata in uno dei luoghi più suggestivi della città di Cesare: San Luca.

In quell’occasione Cremonini aveva scritto in un post su Instagram, corredato da video e foto: "Vale è venuto a Bologna e siamo saliti insieme fino alla basilica di San Luca, dove la luce si può camminare. Abbiamo anche incontrato Don Remo, il parroco della chiesa, che ci ha accolto con la sua dolcezza infinita, accompagnandoci fino al presbiterio dove si può ammirare l’icona della Vergine con il bambino. È stata una giornata bellissima, un pieno di luce, tranquillità e amicizia profonda. (Ovviamente le tagliatelle al Meloncello non sono mancate!). Grazie Vale, qui da me è casa tua”.

Tradizione romagnola e buon cibo

Oggi a Marina Romea un nuovo incontro tra i due amici. Non è la prima volta che il cantante bolognese e il campione di Tavullia si ritrovano in Romagna per godersi una giornata di festa e mare. I due non disdegnano foto selfie con i bagnanti e chiacchiere simpatiche e divertenti su passioni e interessi. Non è la prima volta in uno stabilimento esclusivo nel quale hanno pranzato “divinamente”, come dicono i due artisti.