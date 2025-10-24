Cesena In attacco Olivieri e Diao scalpitano

Il Sudtirol è una squadra che in casa non ha mezze misure: 2 successi, 2 vittorie e nessun pareggio finora al ’Druso’. Il prossimo avversario dei bianconeri, sempre a domicilio, è anche una formazione che segna con regolarità, 7 delle 12 reti le ha siglate di fronte ai propri tifosi, ma incassa altrettanto regolarmente, 6 i gol al passivo e mai la porta è rimasta inviolata. L’ex Fabrizio Castori schiera i suoi con il medesimo 3-5-2 adottato dai bianconeri e ha nella fisicità e nelle immediate verticalizzazioni le armi migliori.

Tutti numeri ed elementi che Michele Mignani avrà già preso e analizzato per scegliere le adeguate contromisure. Cesena che dal canto suo, per la terza partita consecutiva, dovrà fare a meno di Dimitri Bisoli, alle prese con un’infiammazione che necessita ancora di un lavoro specifico e personalizzato. l’ex Brescia è stato a pieno servizio in pratica solo per le prime tre uscite di stagione, con Pescara, Entella e Sampdoria e già è certo che salterà anche il prossimo turno infrasettimanale, quello di martedì in casa contro la Carrarese: si proverà dunque a recuperarlo per la trasferta di Bari del 2 novembre. Assenti sicuri a Bolzano anche Alessandro Siano e Simone Bastoni: il primo è infortunato, mentre il centrocampista deve scontare la seconda giornata di squalifica. Potrebbe invece rientrare tra i convocati Vittorio Magni, ma il classe 2006 al massimo andrà ad allungare la panchina. Disponibile invece Marco Olivieri che ha saltato la trasferta di La Spezia per un problema fisico.

Per quanto riguarda la formazione il tecnico bianconero dovrà tener per forza conto anche dell’impegno ravvicinato di martedì, ma la sensazione è quella che l’undici che scenderà in campo dal primo minuto domani alle 15 non sarà molto distante da quello scelto per affrontare le ’Aquile’ nell’ultimo turno. Scontata la conferma del blocco difensivo con il trio Ciofi, Zaro e Mangraviti chiamato come sempre a fare da muro di fronte a Jonathan Klinsmann. Anche a centrocampo scelte quasi obbligate con Matteo Francesconi, Michele Castagnetti e Tommaso Berti a formare la linea mediana, mentre dopo l’exploit in Liguria sarà ancora Gianluca Frabotta a presidiare la fascia sinistra con Riccardo Ciervo a destra. Gli unici dubbi possono eventualmente riguardare l’attacco, dove Mignani potrebbe considerare di far rifiatare Jalen Blesa: lo spagnolo finora non ha saltato nemmeno una gara ed è sempre stato schierato titolare, ma contro il Sudtirol Mignani potrebbe decidere di mischiare le carte e mettere a fianco di Cristian Shpendi uno tra Marco Olivieri o Siren Diao.

Intanto si va verso il tutto esaurito nel settore ospiti del ’Druso’, che ha una capienza massima di 624 posti: a ieri mattina mancava qualche decina di tagliandi.

