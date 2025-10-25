Cessione quote Banca di San Marino. Marito e moglie finiscono in carcere

Una maxi tangente è l’ipotesi che avrebbe portato all’arresto di tre persone a San Marino, nell’affare per l’acquisizione del pacchetto di quote di Banca di San Marino. Due persone si troverebbero quindi in carcere, marito e moglie, lui commercialista e membro del decaduto consiglio di amministrazione dell’Ente proprietario della Banca di San Marino e un terzo indagato, ai domiciliari, che avrebbe avuto ruolo di sindaco revisore. L’indagine è coordinata dal commissario della legge Francesco Santoni e riguarderebbe una tangente da un milione di euro erogata per "facilitare" l’acquisizione da parte di un fondo estero e versata in due tranche da 500mila euro.

Intanto, ieri Banca Centrale ha diramato un comunicato in cui ha reso noto "di avere concluso l’istruttoria sull’istanza presentata da un gruppo estero volta all’acquisizione della maggioranza del capitale di Banca di San Marino". Il gruppo farebbe capo a un investitore bulgaro. "Alla luce del complesso delle informazioni acquisite anche grazie alla cooperazione nazionale e internazionale con altre autorità e istituzioni, il Coordinamento della vigilanza della Banca Centrale ha deciso di non autorizzare l’acquisizione", ha precisato Banca Centrale.

Sull’affare Banca di San Marino è intervenuto in una nota anche il governo che prendendo atto della decisione di Bcsm di non autorizzare la proposta di acquisto del pacchetto di maggioranza della Banca di San Marino da parte di soggetti esteri, ha sottolineato "come l’azione degli organi preposti si sia distinta per la sua natura preventiva e anticipatoria, intervenendo a salvaguardia degli interessi nazionali prima che potenziali pregiudizi al sistema potessero prendere forma".

"È importante rilevare - dicono dal governo sammarinese - che le dinamiche di acquisizione della banca nulla hanno a che vedere con la solidità della stessa, sulla sua capacità di operare in modo ordinato e di fornire servizi alla clientela". Banca di San Marino è uno degli istituti più antichi del Titano, nata nel 1920 come cooperativa ad opera di investitori sammarinesi, è proprietà del’Ente Cassa di Faetano- Fondazione di Banca di San Marino con una quota di partecipazione diffusa sul territorio sammarinese. Molti cittadini sammarinesi sono soci dell’Ente Cassa che ieri con una nota è intervenuto sulla vicenda. "Continueremo ad agire in sintonia con le autorità competenti per l’ulteriore rafforzamento e il costante sviluppo di Banca di San Marino con la dovuta attenzione e professionalità nei confronti dei risparmiatori, delle famiglie e delle imprese, in una ottica di mercato europeo. In proposito l’Ente avvierà tutte le necessarie verifiche e le eventuali iniziative da intraprendere a tutela sua e della banca".