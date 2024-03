.Cestha festeggia i 10 anni: "Il mare cambia assieme al clima. Sempre più tartarughe salvate"

Cestha, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, di Marina di Ravenna festeggia i 10 anni dall’apertura con iniziative rivolte al pubblico e alcune novità. Dalla sua fondazione collabora con successo con i pescatori della zona per curare specie di interesse conservazionistico accidentalmente catturate. Il direttore del centro Simone d’Acunto racconta: "I pescatori sono i primi a salvaguardare il mare, abbiamo instaurato un bel rapporto di fiducia reciproca: sacrificano un po’ di tempo e di spazio a bordo per portarci gli esemplari erroneamente catturati e in questo modo assicurano loro il miglior percorso di recupero nonché la conservazione di alcune specie a rischio. Stimiamo che se invece gli animali venissero semplicemente rigettati in mare dopo la cattura, circa il 70% andrebbe incontro a complicanze e nel peggiore dei casi alla morte. Ci occupiamo soprattutto di tartarughe, cavallucci marini, uova di seppia, piccoli squali".

Prosegue con le novità di quest’anno: "Stiamo progettando eventi serali per coinvolgere anche chi non riesce a partecipare alle iniziative diurne, nuovi progetti formativi come le summer school per studenti e appassionati e per l’anniversario ci siamo regalati un nuovo mezzo nautico con una maggiore capienza in modo da permettere ad un maggior numero di visitatori di partecipare alle liberazioni. Le liberazioni sono l’attività più richiesta e più emozionante e questa stagione saranno parecchie: la scorsa estate abbiamo avuto il record di soccorsi con più di 100 tartarughe recuperate e ora che si sono tutte riprese aspettiamo l’arrivo della bella stagione per rilasciarle al largo di Marina di Ravenna. Sicuramente questo numero eccezionale di recuperi è dovuto ad un cambio di abitudini delle tartarughe stesse: se prima tendevano a stare in Adriatico solo durante la stagione calda, ora le temperature più miti fanno sì che permangano anche durante l’inverno, aumentando così la probabilità di pescarle accidentalmente. Non è l’unico cambiamento che abbiamo osservato in questi 10 anni: il mare soffre sempre più per il riscaldamento globale; unendo le nostre competenze a quelle dei pescatori studiamo modi per adattarci e non subire passivamente questi cambiamenti".

D’Acunto fa qualche esempio: "Come il contrasto all’esplosione della popolazione di granchio blu lungo le nostre coste: cerchiamo di pescarne il più possibile per destinarlo al consumo umano e poi, con il Comune di Ravenna, abbiamo impostato un monitoraggio delle nostre acque compresa anche la Piallassa Baiona per individuare gli spot di riproduzione e agire lì per ridurre il numero di esemplari. Un altro progetto riguarda invece la conservazione dei cavallucci marini: con SOS Adriatic Sea tenteremo la riproduzione in cattività degli animali in modo da favorirne il ripopolamento. A breve avremo anche più spazi per le nostre attività: grazie ad un progetto europeo vinto dall’autorità portuale a fine estate inizieranno i lavori per ampliare gli spazi del centro e aumentare il numero di vasche".

Il centro è molto attivo anche con progetti nazionali e internazionali per la conservazione e il ripristino degli habitat: "Attualmente mi trovo in Senegal per due progetti di cooperazione internazionale che si svolgono in continuità: l’obiettivo è promuovere sistemi produttivi sostenibili e di ecoturismo per la protezione di specie locali quali razze, squali, lamantini nonché per assicurare un accesso durevole alle risorse naturali per le popolazioni locali. Al termine dei progetti, in collaborazione con Iscos Emilia-Romagna, ci piacerebbe anche promuovere iniziative di story telling e una mostra fotografica con l’obiettivo finale di portare prima i ricercatori e poi i visitatori in Senegal nei luoghi oggetto dell’iniziativa”.

Valeria Bellante