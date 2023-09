Cestini dei rifiuti ricolmi a ridosso del centro

Il problema dei rifiuti continua a farsi sentire. Inevitabile ieri mattina notare come ieri i cestini traboccassero di immondizia, abbandonata anche ai lati.

Il problema era chiaramente visibile nel parco Montessori, a due passi da via Cilla (nella foto sopra). Stessa immagine nello stradello Bartolotti, a lato della Circonvallazione San Gaetanino (foto in alto a destra). Idem per il cestino del parcheggio di Porta Serrata (foto a fianco).