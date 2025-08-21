Cevoli chiude l’estate

Sabato 13 settembre Mirabilandia ha in programma una serata ricca di divertimento e tante risate in compagnia di Paolo Cevoli, il comico e attore italiano nato a Riccione. Dalle ore 21.30 il parco divertimenti più grande d’Italia, in collaborazione con Comedy Central Live, presenta sul palco di Piazza della Fama un imperdibile show per tutta la famiglia che chiude il calendario degli eventi estivi.

Famoso per il suo stile umoristico che spesso prende spunto dalla vita quotidiana e dai personaggi tipici del suo territorio di origine, la Romagna, Paolo Cevoli ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, distinguendosi per la sua capacità di far ridere con battute semplici ed efficaci, raccontando storie divertenti e coinvolgendo il pubblico in un modo unico. "Sono molto felice di portare risate e divertimento a Mirabilandia, un luogo dove regna la leggerezza e l’allegria proprio come il mio Paolo Cevoli Show", commenta Paolo Cevoli.

"Chiudiamo la stagione degli eventi estivi con grandi risate – dice Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia – dando spazio a un comico romagnolo che ci sta particolarmente a cuore e che siamo certi coinvolgerà il nostro pubblico con uno spettacolo da non mancare". "Questo evento rappresenta l’occasione ideale per salutare insieme l’estate, offrendo al pubblico uno spettacolo capace di unire il divertimento del parco all’irresistibile comicità di Paolo Cevoli", dichiara Manuela Vagnetti, AdSales Director in Paramount. Lo show di Paolo Cevoli è incluso nel biglietto di Mirabilandia. Ingresso dalle ore 17 a 12,90 euro; info: mirabilandia.it