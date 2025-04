Cgil e Uil contrarie. Protesta in piazza

Sul progetto del nuovo soggetto compartecipato pubblico-privato si è levata la contrapposizione delle sigle sindacali Cgil e Uil, che hanno organizzato per oggi un presidio di protesta in piazza del Popolo a Faenza alle 17.30 in concomitanza con la discussione in consiglio comunale. I sindacati hanno espresso una netta contrarietà alla costituzione della società mista, sottolineando il rischio di svuotare di contenuto l’Asp, nata come strumento pubblico di gestione dei servizi sociosanitari. Secondo Cgil e Uil "la costituzione della società, a maggioranza privata, rappresenterebbe di fatto una privatizzazione della gestione, senza garanzie reali di sostenibilità economica e con un indebolimento del governo pubblico dei servizi". I sindacati hanno bollato il progetto come "incoerente con la normativa regionale" che individua nell’Asp il soggetto pubblico di riferimento rilevando criticità nelle esperienze di gestione privata soprattutto durante il periodo Covid. Infine, è stato sollevato il timore che la nuova società non possa ottenere l’accreditamento regionale, rischiando di compromettere l’accesso al Fondo per la non autosufficienza e aumentando i costi delle famiglie.

d.v.