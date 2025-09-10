Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Ravenna
CronacaCgil in campo con i braccianti: "una rete di qualità"
10 set 2025
REDAZIONE RAVENNA
Cgil in campo con i braccianti: "una rete di qualità"

Anche quest’estate la Flai Cgil ha portato nelle campagne ravennati l’iniziativa “Ancora in campo”, incontrando in 17 uscite circa 320 lavoratrici e lavoratori, in gran parte stranieri. Oltre a distribuire materiali informativi e dispositivi di protezione, i sindacalisti hanno dialogato con le aziende agricole. "Da maggio a novembre siamo nei campi per informare sui diritti contrattuali e contrastare lo sfruttamento – spiega Laura Mazzesi, segretaria generale Flai Cgil Ravenna –. Abbiamo trovato imprenditori disponibili ma anche situazioni da segnalare alle autorità".

Il sindacato sollecita l’Inps ad attivare la sezione provinciale della rete del Lavoro agricolo di qualità, ferma nonostante l’intesa dell’ottobre 2024. "Serve affiancare alla repressione azioni preventive e rafforzare strumenti come il portale regionale Lavoro per Te" aggiunge Mazzesi.

Alle attività delle Brigate del Lavoro della Flai Cgil Ravenna si è affiancato il Dipartimento Immigrazione e Legalità della Flai Cgil nazionale. "Abbiamo trovato disponibilità ma anche ombre di sfruttamento e caporalato" sottolinea Matteo Bellegoni, responsabile nazionale del dipartimento. La Flai ribadisce la richiesta di un intervento della cabina di regia nazionale, della Prefettura e della Regione per garantire legalità e futuro all’agricoltura locale.

Agricoltura