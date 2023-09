Cgil, Landini al governo: "Va dato un futuro al territorio, non c’è più tempo per aspettare"

"Non c’è più tempo per aspettare, la pazienza non è finita, ma sfinita, vogliamo dare un futuro al territorio; i soldi ci sono, bisogna andare a prenderli". Parole di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, presente ieri all’iniziativa pubblica ‘Rialzarsi dal fango, riprogettare il futuro’. La pazienza diventa tema centrale di discussione all’arena Borghesi di Faenza, a partire dall’intervento di Marinella Melandri, segretaria della Cgil di Ravenna. "Il generale Figliuolo dice che dobbiamo avere pazienza, ma non può essere chiesta a chi ha perso tutto". Continua l’onda del disappunto anche Michele de Pascale, presidente della Provincia e sindaco di Ravenna: "Mi sento spesso dire che noi romagnoli abbiamo troppa fretta di costruire – -dice – ma io mi chiedo come si possa definire fretta la necessità di una famiglia di avere una casa; chiediamo risposte immediate e rispetto". E così, tutti i cittadini alluvionati e i rappresentanti delle associazioni di volontariato chiedono risposte chiare, certezze e soldi. "L’alluvione ha mandato in vacca i nostri macchinari delicati – dice Davide Calvano della MM Packaging di Cervia – i danni sono enormi, servono risorse e certezze, che non abbiamo, da un governo che aveva promesso indennizzi al 100%. Abbiamo bisogno oggi, vogliamo tornare a lavorare come prima, non fate giochini sulla nostra pelle". Traspare la drammaticità della situazione: molte persone si sentono prese in giro e si fa sentire sempre più insistente la richiesta di velocità, equità e trasparenza nei risarcimenti. "Noi continueremo a chiedere indennizzi – afferma de Pascale – non molleremo davanti a nessuno: i cittadini vengono prima di tutto e di tutti". "Il valore delle case è diminuito – dice il portavoce del Comitato Borgo – il Ponte delle Grazie inagibile, il Lamone è stato pulito solo in parte". Più volte è stata ribadita l’emergenza, anche politica, dei cambiamenti climatici. "Non può più essere che interveniamo dopo che sono avvenuti i disastri – dice Landini – la trovo una follia che il Governo, sul Pnrr, su cui erano stati presentati dei progetti proprio per la cura del territorio, tagli proprio quelli".

Caterina Penazzi