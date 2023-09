Cgil, Maurizio Landini all’incontro sull’alluvione

Maurizio Landini sarà a Faenza venerdì 15. Il segretario generale della Cgil lo aveva promesso il 28 giugno, in occasione della visita alla Camera del lavoro di Faenza e ora torna nei territori colpiti dall’alluvione. Parteciperà all’iniziativa pubblica ‘Rialzarsi dal fango, riprogettare il futuro’, organizzato dalla Cgil e in programma venerdì alle 15 all’arena Borghesi in viale Stradone 4 (in caso di maltempo si terrà al cinema Sarti in via Carlo Cesare Scaletta, 10). L’iniziativa si aprirà con l’introduzione di Marinella Melandri, segretaria della Cgil di Ravenna. A seguire interverranno il sindaco Massimo Isola, , delegati, cittadini alluvionati e rappresentanti del volontariato e Michele de Pascale, presidente della Provincia. A Landini le conclusioni.