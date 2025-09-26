Chagall, grandi manovre. L’opera è troppo grande ed entra dalla loggia

Farla entrare è stato più complicato del previsto, ma ora ‘Le Grand Soleil’, l’opera realizzata da Marc Chagall a metà degli anni Sessanta, è in una delle sale del Mar, il Museo d’arte della città di via di Roma. Il capolavoro del maestro russo-francese protagonista della mostra ’Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’, dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, è giunto ieri mattina dalla Francia. Si tratta di un evento eccezionale: ‘Le Grand Soleil’, realizzato da Chagall insieme al mosaicista ravennate Lino Melano, viene esposto per la prima volta in Italia e torna visibile al pubblico dopo decenni. L’opera – un mosaico di grandi dimensioni di circa cinque quintali, dalla forte carica simbolica e cromatica – rappresenta un unicum nella produzione dell’artista ed è una delle testimonianze più importanti del suo lavoro con la tecnica musiva. L’opera ieri mattina è entrata nel museo con una gru che l’ha issata fino alla loggia del primo piano, lato giardino. Il primo tentativo non è andato a buon fine perché il braccio della gru era troppo grande, ma è bastato cambiare angolazione. Alla delicata operazione hanno assistito i conservatori francesi e italiani, il direttore del museo, Roberto Cantagalli, e alcuni curiosi.

Originariamente concepita come dono alla moglie Valentina per la loro residenza ‘La Colline’ a Saint-Paul-de-Vence, ‘Le Grand Soleil’ è rimasta per anni lontana dai riflettori. Grazie al restauro curato da Benoit e Sandrine Coignard, promosso e sostenuto dal Mar, l’opera torna oggi al suo splendore originario e potrà essere ammirata dal pubblico a partire dal 18 ottobre 2025 al MAR. La mostra ‘Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’ rappresenta la prima esposizione interamente dedicata al rapporto tra Marc Chagall e l’arte musiva, un capitolo sorprendente e ancora poco conosciuto del suo percorso creativo.

Ed è il frutto di un lavoro di coproduzione fra il Musée national Marc Chagall di Nizza e il Mar. È a cura del direttore generale dei Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, Anne Dopffér, del responsabile scientifico del Museé national Marc Chagall, Grégory Couderc, dalla conservatrice del Mar, Giorgia Salerno, e del direttore artistico della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, Daniele Torcellini , si avvale della preziosa collaborazione di Archives & Catalogue raisonné Marc Chagall.