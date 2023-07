Chat pedopornografiche Incastrato dalla polizia

I file incriminati sono due. In uno compare un bimbo di 8 anni, nell’altro c’è una bimba di 10. Materiale pedopornografico che ha messo nei guai un 34enne di origine pachistana residente a Castel Bolognese. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, il processo sarebbe dovuto partire ieri mattina davanti al giudice Federica Lipovscek. Ma è stata dichiarata la nullità del decreto che disponeva il giudizio per via di un vizio di forma (non era stata indicata la data della prima udienza). Tutto insomma torna indietro nelle mani del gup di Bologna, competente per il tipo di reato contestato.

L’indagine, portata avanti dal Commissariato di Faenza e dalla polizia postale di Ravenna, era scattata da una nota della Polposta della Lombardia datata 11 agosto 2021 nella quale si dava atto che un utente con uno user poi ricollegato al 34enne, aveva caricato un file video e uno con un’immagine attraverso l’applicazione Messenger di Facebook: il primo il 23 novembre 2019 alle 6.30; e l’altro il 29 novembre 2020 alle 10.02.

Una comunicazione prodromica alla perquisizione domiciliare del sospettato disposta dal pm Marco Imperato della Dda bolognese e avvenuta nell’alloggio messo a disposizione del 34enne dal suo datore di lavoro. Al termine, al pachistano era stato sequestrato il cellulare - uno smartphone - dal quale erano in effetti spuntati i due file pedopornografici, entrambi opportunamente salvati dagli inquirenti a fini probatori in un apposito cd. Nel complesso nell’apparecchio erano risultati 5 account Messenger e 2 di WhatsApp, di cui uno business: ed era qui che era stato fissato il video.

Tutto il materiale in questione era stato quindi fatto analizzare dal consulente informatico Michele Sacchetti il quale nella sua relazione conclusiva aveva rilevato come il video con il bimbo fosse stato inviato in un gruppo WhatsApp composto da 351 persone: nella maggior parte dei casi si trattava di utenze con prefissi internazionali distribuiti tra India, Pakistan e Iraq. Per quanto riguarda l’immagine con la bimba, era stata fatti girare su un gruppo con 199 partecipanti, tutti di origine straniera. Sulla base di quanto emerso dalla relazione tecnica, il 34enne è stato chiamato a rispondere di due reati: la pornografia minorile (600 ter) per avere divulgato i file in questione. E la detenzione di materiale pedopornografico (600 quater) per avere custodito quelle immagini nel suo smartphone.