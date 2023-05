Che angoscia vedere la nostra terra colpita Ma ci rialzeremo

Sono rimasto a casa e da casa ho seguito il disastro nel sito, costantemente aggiornato, di Emilia-Romagna Meteo, a cui va il mio schietto apprezzamento per la correttezza delle notizie e la precisione delle previsioni. Non c’era proprio bisogno di aggiungere un anziano curioso ai tanti che, sprezzanti del pericolo, sostavano su argini esausti che potevano cedere da un momento all’altro. È stata un’angosciante maratona notturna, il telefono a portata di mano per le informazioni continue dei comuni. Uno stillicidio di immagini che mai ho visto e mai avrei pensato di guardare. Con le prime persone scomparse il dramma è virato in tragedia, in un crescendo senza fine di situazioni catastrofiche. Vedevo luoghi familiari di cui ricordavo una presentazione, una biblioteca, un’amicizia, un bar, un ristorante, un ricordo: Faenza, Sant’Agata, Ca’ di Lugo, Bagnacavallo, Solarolo, Bagnara e purtroppo tanti altri. M’ha preso il dolore, una sofferenza, un’ansia indicibile. La mia Romagna diveniva un mare d’acqua fangosa e detriti. Gli argini, sfiancati da decine d’ore di pressione, cedevano d’improvviso come rocche espugnate dal nemico. Oltre una ventina di corsi d’acqua esondati, abitati sommersi, migliaia di sfollati. Mai così da un secolo.

Eppure non ci arrenderemo, perché siamo romagnoli: gente dalla testa quadra e dura. Questo territorio l’abbiamo disegnato da secoli, deviando fiumi, modificando alvei, costruendo argini e casse di colmata con la sola forza di braccia e carriole. Ci siamo sempre arrangiati contando poco sull’aiuto dei forestieri e tanto su di noi e, come ci siamo liberati da soli nel ’45, anche questa volta da soli, rimboccandoci le maniche, saremo comunità e ricominceremo. Riporto queste parole di Gianni Parmiani: "Mio padre compirà tra poco 93 anni e ha perso tutto. Ma è forte. Più forte del fiume. E quando io e mio fratello gli abbiamo detto che la sua casa, che il vecchio mulino non c’era più e che tutto era perduto, lui ha tirato un sospiro e ha voluto vedere il video della drammatica rotta dell’argine e quello della sua casa distrutta. Senza versare una lacrima ha detto soltanto: ’No, non ho perso tutto. Sono qui con voi. E questo è tutto’". Siamo noi, siamo con noi, in quella che un ministro improvvido ha definito "situazione di una certa gravità". Siamo noi e ci aiuteremo da noi, come da tradizione, e ricostruiremo tutto, perché siamo più forti dei fiumi.

Paolo Casadio