Che bello il Natale in campagna di quando eravamo piccoli

Prosegue da pagina 8

...Ho parlato di smarrimento anche perché, al di là dello stordimento nel turbinio consumistico caratteristico di questo periodo, ci siamo trovati un po’ tutti persi, sprovveduti e preoccupati di fronte ai flagelli della pandemia, delle alluvioni e delle guerre che continuano a imperversare. Ammetto che, con un po’ di nostalgia, esalto il Natale in campagna di quando eravamo piccoli: era vissuto in povertà, ma non mancava il necessario per vivere, e soprattutto era un momento privilegiato di intimità familiare. Tutti eravamo coinvolti in quella vigilia: i bambini ad allestire l’albero e il presepe con l’aiuto del padre, le donne indaffarate a preparare i cappelletti per il giorno dopo, che la tradizione voleva consumati in brodo di cappone. Un’atmosfera che sapeva di magico, allietata dalla neve che in quegli anni Sessanta cadeva abbondante.

C’era poi l’attesa dello squillare di una campana che invitava alla Messa di mezzanotte, dove tutti incappottati ci avviavamo a piedi facendo attenzione al ghiaccio. Cose semplici, valori grandi e gioia per i pacchetti che i nostri genitori mettevano ai piedi dell’albero e che solo all’indomani si potevano aprire, come la letterina messa sotto il piatto dei genitori piena di promesse quasi mai mantenute. Non so quanti bambini oggi abbiano ancora la capacità di entusiasmarsi per queste cose. Pur vero che l’abbondanza o l’eccesso che sia, generano disorientamento, quando non subentra la noia. Forse, per tanti, Natale, è solo un giorno come gli altri, dove però pare d’obbligo un lauto pranzo e il consumo di un panettone, e per qualche altro, seguendo una vecchia usanza, lo si trascorre coi parenti più stretti. Nella realtà multietnica e plurireligiosa di oggi, non per tutti Natale ha il significato che ha per un cristiano. Assistiamo oggi infatti, a battaglie per togliere il crocefisso e i presepi dalle scuole e dai luoghi pubblici, come se quei segni potessero ferire ed offendere la sensibilità di chi non crede o ha una fede diversa. Mi piace concludere, tuttavia, con una semplice frase di Gianni Rodari che suona: "Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno, e il giorno di Natale durerà tutto l’anno".

Nevio Spadoni