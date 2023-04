Che cos’è una comunità energetica rinnovabile?

Il Comune di Russi ha avviato un percorso di partecipazione per far conoscere alla cittadinanza le Comunità Energetiche Rinnovabili e per esplorare l’opportunità di crearne una sul territorio di Russi.

Di questo si parlerà nell’incontro pubblico in programma stasera alle ore 20.30, alla biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10 a Russi, durante il quale prenderanno la parola esperti del settore delle energie rinnovabili. Una Comunità Energetica Rinnovabile è un’aggregazione di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari. In pratica, un gruppo di soggetti si organizza per realizzare impianti in loco per la produzione di energia rinnovabile e per scambiarsi il surplus ottenuto, creando una sorta di autosufficienza territoriale, con vantaggi economici e per l’ambiente.