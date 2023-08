Che disastro il marciapiede in viale Caravaggio

Vorrei segnalare cha da tanti anni nulla è stato fatto per migliorare la situazione disastrosa e vergognosa del marciapiede di viale Caravaggio a Lido Adriano. E’ inutile abbellire sempre e solo viale Virgilio e la piazza Vivaldi! Lido Adriano non è solo viale Virgilio dove i marciapiedi vengono rifatti tutti gli anni! Trascorro l’estate in questo lido da 40 anni, pago Imu e tasse come tutti, ma vedo solo migliorie in quella zona di Lido Adriano, senza considerare le altre località marittime. Lido Adriano Nord è completamente lasciata andare in malora, non è una gran bella presentazione per i turisti e i residenti non poter passeggiare nel marciapiede di viale Caravaggio, soprattutto per le mamme con i passeggini e per chi ha la sedia a rotelle. Quasi tutte le persone preferiscono camminare sulla strada piuttosto che avventurarsi in quel percorso di guerra che è viale Caravaggio. Mi auguro che il Comune per risolvere questo degrado.

Gian Luca Laghi