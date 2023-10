"Che disastro le strade che portano ai cimiteri"

Ci risiamo, anche quest’anno in vista della commemorazione dei defunti, le strade che conducono centinaia e centinaia di persone in visita ai loro cari estinti, sono rimaste tale e quali all’anno scorso, all’anno prima e così via; quest’anno la situazione è peggiorata ulteriormente a causa di cantieri a ridosso di queste strade (via Baiona soprattutto) che hanno distrutto il manto stradale e che nessuno “ovviamente” ha provveduto a ripristinare; ci sono buche, avvallamenti e crepe pericolosissime soprattutto per cicli e motocicli (ricordo che questa strada è percorsa quotidianamente da migliaia di persone che si recano al lavoro al polo chimico e alle fabbriche lungo la baiona); è proprio un bel biglietto da visita per coloro che provengono da fuori provincia (turisti o visitatori del cimitero). Non aggiungo altro, sarebbe inutile come al solito, spero soltanto che nessuno percorrendo queste strade orribili si faccia male seriamente.

Lettera firmata

Più pomeriggi di distribuzione

della carta smeraldo

Vivo in centro e, probabilmente perché sono fuori spesso per lavoro, nessuno è passato da casa mia per la carta smeraldo. Ho letto che due pomeriggi a settimana Hera distribuisce le carte, ma ci sono file chilometriche. Perché Hera non aumenta i pomeriggi di distribuzione per venire incontro a chi lavora e non può perdere ore per una fila e per qualcosa che è obbligato a dover fare?

Lettera firmata