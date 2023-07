Che duello fra Brahms e Chopin Recital di Giovanni Umberto Battel

Domani, alle 21 presso il giardino della biblioteca di Alfonsine, Giovanni Umberto Battel eseguità al pianoforte il programma ‘Brahms vs Chopin’, in cui saranno in dialogo componimenti dei due giganti del repertorio classico. Il concerto sarà un tributo al ricordo di Paola Bruni, pianista di conclamato talento e riconosciuta a livello internazionale, venuta a mancare nel 2019 e originaria proprio di Alfonsine. Il programma si aprirà con la ‘Sonata in fa minore op. 5’ Poi il rigore e la grandezza di Brahms verranno messi a confronto con la bellezza e l’intensità dei ’Notturni’ di Chopin (’Deux Nocturnes op. 27 n. 1 in do diesis minore’, ’op. 48 n. 1 in do minore’). Per chiudere Battel si confronterà con un brano dalla grande complessità esecutiva come la ’Ballata n. 1 in sol minore op. 2’3, componimento eseguito anche nel film ‘Il pianista’ di Roman Polanski. Ingresso gratuito