Che edizione per il Rossini Open di Lugo: "Grandi interpreti e giovani promesse"

Il Teatro Rossini ancora non è disponibile, sono ancora in corso i lavori di restauro a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, ma torna il festival ‘Rossini Open’ in programma dal 26 settembre al 24 novembre. Quindici eventi musicali dislocati in cinque sedi di concerto. Il festival ‘Rossini Open’ nacque in spazi aperti nell’estate 2021, in piena pandemia Covid, e riportò il Teatro Rossini, dopo diversi anni, tra i beneficiari del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura. Poi, nel 2022, ‘Rossini Open’ tornò in teatro, con la riapertura del teatro lughese dopo i necessari lavori di restauro e adeguamento antisismico. Negli scorsi due anni, a seguito dell’alluvione che ha colpito il Rossini, il Festival ha trovato palchi in chiese, pievi, oratori e piccoli teatri. Quest’anno saranno la Chiesa del Suffragio, il Teatro di San Lorenzo, l’Oratorio di Sant’Onofrio, la Chiesa di San Giacomo e l’Antica Pieve di Campanile in località Santa Maria in Fabriago i palchi che ospiteranno grandi interpreti italiani e stranieri, a cominciare dal concerto inaugurale con i Virtuosi Italiani diretti da Alberto Martini con la partecipazione del violinista Vincenzo Bolognese e del soprano Alessia Pintossi (26 settembre alla Chiesa del Suffragio) per una monografia rossiniana che presenterà le Soirées Musicales. Nel cartellone spicca la presenza di altri grandi violinisti: la tedesca Veronika Eberle col direttore Kolja Blacher e la Filarmonica Toscanini (14 novembre), Francesco Manara, spalla del Teatro alla Scala (24 novembre)! Mihaela Costea in duo con l’arpista Davide Burani (26 ottobre). Due gli appuntamenti col pianoforte con due grandi promesse del concertismo internazionale: la cino-canadese Sophia Liu, che a soli sedici anni sta spopolando in tutti grandi festival europei (12 novembre) e il talentuoso Pietro Fresa alle prese con Beethoven (20 novembre). "Nonostante la necessaria riduzione degli organici coinvolti – spiega la direttrice artistica della rassegna, il mezzosoprano Daniela Pini –, rimane invariata la filosofia di ‘Rossini Open’, quella di riunire grandi interpreti e giovani promesse nel repertorio il più vario, dalla musica monteverdiana fino alle canzoni contemporanee, con un occhio di riguardo al periodo classico con punte preziose nel Romanticismo, nel primo Novecento e nella musica popolare". Il programma si completa con, domenica 28 ottobre il primo dei due appuntamenti (l’altro il 23 ottobre) col Trio Loxòs, un ensemble che regala affascinanti sonorità con Gilda Gianolio all’arpa, Claudia Piga al flauto e Michele Zaccarini al fagotto, proponendo musiche le più varie, dal barocco al contemporaneo. Mercoledì 1 ottobre una serata dedicata al tango con la giovane cantante italo-argentina Sarita Schena in trio con Giuseppe De Trizio alla chitarra classica e Claudio Carboni al sax. Sabato 4 ottobre concerto del Quartetto d’archi La Toscanini. L’11 ottobre in programma ‘Notte stellata’ con l’Orchestra La Corelli diretta dal riminese Manlio Benzi. Martedì 14 ottobre ‘Tango Suites - Arie, Danze e Improvvisi dall’Argentina all’Italia’, con un ensemble di 21 elementi dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e l’eclettico compositore-arrangiatore, Daniele di Bonaventura. Il 17 ottobre in programma ‘Operatic Cello Night’ con i violoncelli dell’Orchestra Giovanile Cherubini. Il 30 ottobre arriva Soqquadro Italiano. Venerdì 7 novembre in programma l’esecuzione del ‘Requiem di Mozart KV 626 in re minore per coro, soli e orchestra’ con l’Orchestra La Corelli diretta da Jacopo Rivani e il Coro Kairos Vox diretto da Alberto Pelosin. Biglietti: vivaticket.com. Matteo Bondi