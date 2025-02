Che emozione la mostra di Demetrio Stratos

La mostra omaggio a Demetrio Stratos a Palazzo Malagola, per me, mostra il valore enorme di una vita quando, pur troppo breve, rende un lascito al mondo. L’ho visitata un sabato pomeriggio, sorpreso anche dai tanti visitatori. Sperimentatore unico della voce, Stratos divenne inizialmente famoso con “Pugni chiusi”, cantata con voce cristallina e potente, ma troppo normale per le sue doti. Lui si poneva una domanda: da dove viene la voce? Talvolta arrivava a imitare, nei tratti del viso e nella apertura della bocca, con tanto di specchietto davanti agli occhi, gli strumenti musicali il cui funzionamento era chiaro. Questo, ad esempio, nella pratica delle flautofonie. I suoi studi lo portarono sui territori sonori più impraticabili. Resta incredibile, ritengo, che un compositore quale ad esempio Luciano Berio, specialista della ricerca musicale, non abbia mai collaborato con lui. Stratos si legò, a suo modo, alla storia bizantina quando inserì nel suo primo album da solista il brano che gli dava anche il titolo: “Metrodora”, un testo ispirato al codice medico di un’ostetrica, con quel nome, vissuta nel VI secolo A.C. Grande artista, Stratos! E un’eredità trasfiguratasi in profonda umanità, perché a distanza di quasi 50 anni, riscoprendolo e ammirandolo, molti provano il bene nel proprio cuore. E così è stato evidente a Ravenna.

Matteo F. Camerani