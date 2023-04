Che epopea quella di ‘Diplomazia’

Sono quattro le rappresentazioni di ’Diplomazia’ in programma oggi, domani e sabato alle 21 e domenica alle 15:30, al Teatro Alighieri di Ravenna, nell’ambito de La Stagione dei Teatri. Lo spettacolo del Teatro dell’Elfo, su un testo del drammaturgo francese Cyril Gely, è stato tradotto da Monica Capuani. Diplomazia, con regia a cura di Elio De Capitani e Francesco Frongia, vede in scena Ferdinando Bruni (Raoul Nordling, console di Svezia) Elio De Capitani (Dietrich Von Choltitz, generale, governatore militare di Parigi), Michele Radice (Werner Ebernach, ufficiale del genio), Alessandro Savarese (Hans Brensdorf, sentinella), Simon Waldvogel (Helmut Mayer, attendente di von Choltitz). Sul palco si assiste ad un duello consumato con l’arma della parola tra un generale del Terzo Reich - investito dall’ordine criminale di distruggere la città - e un diplomatico della Svezia neutrale. È una notte parigina cupa e opprimente dell’estate del ‘44.

Il generale Dietrich von Choltitz è nel suo studio, una suite dell’Hotel Meurice, alle prese con l’ordine di Hitler: distruggere la città. Al suo cospetto un elegante console svedese, Raoul Nordling, che lo incanta facendogli intravedere il mondo in una prospettiva diversa. Guardiamo in questo dramma storico due uomini che attraversano la notte, buia e minacciosa, impugnando l’anima e lo spirito di una nuova alba; due uomini che si sono parlati, aldilà dei ruoli, scegliendo la diplomazia invece della distruzione. Figure che hanno attraversato la storia e hanno contribuito a plasmarla, che con le loro azioni hanno favorito una pace faticosa, ponendo le basi per la rinascita dell’Europa. Biglietti in vendita su ravennateatro.com. La compagnia incontrerà il pubblico alle 18 di sabato al Teatro Rasi.