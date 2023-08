Che fascino, le storie di un uomo d’albergo

Da paesaggio agreste, fra campi di asparagi e patate, alla trasformazione turistica che Pinarella di Cervia compie nell’arco di pochi decenni a partire dal dopoguerra. Iniziano da qui le 58 storie che Stefano Pieri ha voluto raccontare nel libro ‘Vagabondo del Mare – vecchie storie di un uomo d’albergo’. L’opera, edita da Il Ponte Vecchio, sarà presentata nell’ambito di ‘Cervia la spiaggia ama il libro’ domani alle 18, al Bagno Pineta 120 di Pinarella. Sarà la curatrice del libro, giornalista e scrittrice, Eleonora Buratti, a dialogare con l’autore. Replica della presentazione giovedì alle 21,15 in piazza dell’Unità al centro commerciale di Pinarella. Il libro raccoglie i ricordi di un’infanzia e un’adolescenza dense di curiosità, incontri e nuove esperienze che si dipanano fra la spiaggia e la pineta di Pinarella e Tagliata e che ruotano attorno alla pensione Camis. Un albergo che quest’anno festeggia il 50° anniversario della gestione della famiglia Pieri. I genitori di Stefano, Vittorio, costruttore edile, e Carmelina, originari di Martorano di Cesena, acquistano la struttura nel 1972 e dal 1973 iniziano la loro avventura di albergatori. Da allora la gestione è rimasta in mano alla famiglia e oggi sono i figli, Stefano e Marco, ad occuparsene.

Ma la storia della Pensione Camis ha radici più profonde e dalle ricerche di Stefano Pieri risulterebbe essere la prima struttura alberghiera di Pinarella. Tutto inizia oltre 70 anni fa quando Bruno Camisasca, avvocato milanese, arbitro di calcio di serie A negli anni ’30, di passaggio a Cervia, decide di acquistare un lotto di terreno a Pinarella per costruire una casetta al mare. Nasce così, nel 1951, il villino Fiore Rosso da abitare per le vacanze con la moglie Rinella e le figlie Rossana e Fioretta: tre camere da letto, una sala da pranzo, una cucina e una veranda che diverranno ben presto le fondamenta della pensione Camis. L’avvocato, infatti, organizza fin da subito la sua abitazione per accogliere i primi bagnanti con servizio di ristorazione e alloggio. Gli affari vanno bene, il villino non è più sufficiente e Camisasca fa richiesta di ampliamento. Il 7 giugno 1956 inizia la costruzione di quella che sarà la Pensione Camis. Nel 1969, mentre ritirava le reti da pesca, l’avvocato muore sulla battigia e la famiglia deciderà dopo poco di vendere la pensione. Il libro è testimonianza dello sviluppo economico e turistico negli anni ’70 e ’80 e del fermento estivo, quando la città si popolava di vacanzieri e fiorivano iniziative memorabili, in contrapposizione al sopore invernale che obbligava i più giovani a far leva sulla loro creatività, sfociando talvolta in vere e proprie malefatte, per passare le giornate. Memoria di un tempo e di luoghi ricchi di valori, di emozioni e di magia. La stessa che ha colpito Stefano, l’autore, ed Eleonora, la curatrice del libro. Per ‘colpa’ del libro in un anno si sono conosciuti, amati ed oggi sono marito e moglie.

Rosa Barbieri