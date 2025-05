Che fine ha fatto la sperimentazione dei taser?

Proprio perché la sicurezza è una cosa seria il vice sindaco uscente e assessore con delega alla sicurezza Eugenio Fusignani oggi dovrebbe pronunciare un ‘mea culpa’. Non c’è alcun bisogno di cavalcare il disagio e nessuno lo sta facendo, caro Fusignani: il degrado e l’insicurezza a Ravenna sono talmente evidenti da preoccupare i cittadini che in alcune aree si sono visti costretti a riunirsi in Comitati per ottenere attenzione. Qui, caro Fusignani, sta la vera ‘responsabilità democratica’ nei confronti della comunità che, come assessore, lei non si è assunto. Scelte chiare? La città vorrebbe capire quali siano state le sue scelte concrete visto che nel giro di oltre sette anni abbiamo avuto solo annunci e proclami ma pochissimi fatti. Una tecnica comune alla sinistra in tutte le amministrazioni. Vorremmo conoscere che fine abbiano fatto la sperimentazione del taser, annunciata nel 2020, e l’utilizzo delle bodycam, donate alla polizia municipale di Ravenna addirittura nel 2019. Non abbiamo conoscenza dell’uso che ne è seguito e se ne sia stato ampliato il numero a fronte delle ricadute positive che il loro impiego ha avuto in altre città. Ma non abbiamo notizia neppure di messa a terra di specifici progetti di sicurezza urbana, di competenza locale, per la sicurezza di luoghi specifici della città.

Luca CacciatoreSegretario comunaleLega Ravennae candidato a consigliere