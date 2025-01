Che futuro senza piani speciali?

di Sara Servadei

E adesso? Viene da chiederselo ascoltando le parole di Fabrizio Curcio, neo commissario o per la ricostruzione. Viene da chiederselo, soprattutto, ascoltandolo mentre parla dei piani speciali. Agli amministratori locali, che gliene chiedevano conto (si tratta del programma di maxi opere da realizzare nei prossimi anni per mettere al sicuro il territorio sul lungo periodo: ciò che deve evitare che possa ripetersi un maggio 2023, per intenderci), ha detto che dal momento che i modelli climatici sono in continua evoluzione si rischia di costruire opere con criteri sbagliati e ha suggerito di partire dalle urgenze. Viene da chiedersi: e quindi adesso che si fa?