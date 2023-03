"Che invenzione, quella della pallacanestro"

Grazie all’ora di educazione fisica ho scoperto il basket! Detto anche pallacanestro è uno sport di squadra, di cui di sicuro tutti abbiamo sentito parlare. Da quando è stato inventato è entrato nel cuore di tanti di noi. Partito da Springfield per poi girare tutto il mondo, vanta bambini, ragazzi, uomini e donne che ammirano questo sport, in questo modo ci sono giovani e giovanissimi che sognano di diventare veri professionisti di pallacanestro… E tra loro ci sono anche io! E’ pazzesco pensare che questo bellissimo sport pieno di regole e varie strategie sia stato creato da un solo uomo, il dottor James Naismith, il quale lavorava nell’International Training School di Springfield e così che nasce nel 1891. Il professor Naismith doveva, in realtà, far allenare i suoi allievi che giocavano a calcio in inverno. Nel 1892 riceve l’ufficialità e da allora ci mette poco a diffondersi. Il canestro era all’altezza della tribuna e per riprendere la palla si doveva usare una scala. Nel 1898 viene creata la prima lega professionistica, la National Basketball League, fu così poi giocata la prima partita intercollegiale: in un cinque contro cinque si affrontano la Hamline University e la School of Agriculture. Il basket...