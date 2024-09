Che musica alla ’Sarti’. Alla scuola 10 chitarre

E’ stata formalizzata nelle scorse ore la donazione di dieci nuove chitarre alla scuola di musica Sarti: gli strumenti arrivano da Rockin1000, la creatura nata alcuni anni fa dalla mente di alcuni cesenati che radunarono mille musicisti con il sogno di portare i Foo Fighters a suonare a Cesena. I dieci strumenti – sei chitarre elettrice Gibson e quattro acustiche – sostituiranno parte di quelli che andarono perduti durante l’alluvione del maggio 2023, quando le acque del Lamone penetrarono all’interno del complesso di Faventia Sales allagando pressoché totalmente il piano terra del palazzo affacciato posto tra via Bondiolo e le mura.

Il valore complessivo della donazione è pari a 13mila e 520 euro. La scuola Sarti fu uno degli epicentri sul territorio faentino – quello colpito più violentemente dalla doppia alluvione del ‘23 – dei danni al mondo della cultura, insieme all’altra scuola di musica Artistation, letteralmente rasa al suolo fatta eccezione per le pareti perimetrali, al museo Zauli, alla biblioteca Manfrediana e al museo Tramonti.

Dopo il disastro del maggio 2023 la scuola Sarti riuscì a rimettersi in piedi, dal punto di vista accademico, in tempo relativamente breve: "Grazie alle donazioni ricevute nel corso dei mesi siamo riusciti a dare vita a un programma di corsi sostanzialmente in linea con quello precedente l’alluvione – spiega il direttore della scuola di musica Donato D’Antonio –. Il numero degli iscritti è del resto rimasto in linea con quello delle annate precedenti".

Nell’anno accademico 2023-2024 la scuola di musica è tornata pienamente operativa, nonostante potesse contare su appena mille metri quadrati dei 2200 che originariamente componevano la sede: "Questo ha comportato un notevole sacrificio per tutti gli studenti e gli insegnanti: lo sforzo a livello organizzativo è stato rilevante", conclude D’Antonio. Nel frattempo nei locali della scuola di musica si intravede l’orizzonte temporale del termine dei lavori di ripristino dopo il danno causato dall’alluvione: "Gli interventi, cominciati tra gennaio e febbraio – spiega il presidente di Faventia Sales Luca Cavallari – dovrebbero essere completati intorno alla metà di settembre, in modo da consentire alla scuola di musica di tenere il suo prossimo anno accademico in una situazione finalmente non più di emergenza". Il conto delle operazioni è salato – il costo finale si isserà fino agli 850mila euro – fortunatamente coperto per 800mila euro, dunque per la quasi totalità, dalla maxidonazione proveniente dal concerto Italia Loves Romagna. La parte eccedente è stata messa in campo da Faventia Sales attraverso risorse proprie.

f.d.