Che noia essere single. Meglio un bebè inaspettato

L’adattamento teatrale del celebre e omonimo film di Coline Serreau, ’Tre uomini e una culla’, verrà messo in scena domani, martedì e mercoledì alle 21 al teatro Masini di Faenza. Interpretano i ruoli principali Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta (che firma anche la regia) e Attilio Fontana. Completano il cast Fabio Avaro, Carlotta Rondana e Malvina Ruggiano.

La storia è nota : in un grande e lussuoso appartamento nel centro di Parigi convivono in perfetta armonia tre scapoli impenitenti: il noto donnaiolo Jacques (Attilio Fontana), steward dell’Air France; Pierre (Giorgio Lupano), impiegato presso una agenzia; Michel (Gabriele Pignotta), disegnatore tecnico per uno studio di progettazione

I tre ‘single d’oro’ occupano il loro tempo libero organizzando feste, cene e incontri galanti. In una di queste serate un amico prega Jacques di poter fare arrivare alla loro abitazione un pacchetto importante; Jacques però dimentica di informare i coinquilini e parte per un lungo viaggio di lavoro. Il pacco arriva, ma alla porta viene trovata anche una culla. Un ritrovamento che sconvolgerà la vita dei ragazzi. Da qui parte la commedia. Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia.

Gli interpreti incontreranno il pubblico martedì alle 18 al Ridotto. Biglietti: da 16 a 29 euro. Prevendite: da domani dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: 1 euro. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0546-21306 e www.accademiaperduta.it