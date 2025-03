"Che onore suonare Piazzolla in Argentina"

È iniziata in questi giorni la nuova trasferta sudamericana del sassofonista, compositore e arrangiatore, Silvio Zalambani, originario di Fusignano ma da anni residente a Faenza, che suonerà nel tempio mondiale del tango insieme al leggendario Quinteto Revolucionario. Oggi sarà infatti al BePop Club di Buenos Aires, insieme a quello che la critica considera il più autorevole interprete della musica di Astor Piazzolla, nonché ensemble ufficiale della Fondazione omonima. Zalambani, è considerato uno dei principali interpreti internazionali del repertorio del tango argentino e del jazz latino. Obiettivo del nuovo progetto che partirà dall’Argentina, in forma sperimentale, è reinterpretare l’iconico album ‘Reunión Cumbre’ di Piazzolla e Gerry Mulligan. In calendario anche le esibizioni con Flores Negras Tango il 2 marzo e con Jorge Retamoza Sax 4to il 6, e una masterclass al Conservatorio Nacional De Falla il 7. A fine marzo poi, l’artista volerà a Barcellona per un concerto con Proyecta Tango, primo di una lunga serie di appuntamenti musicali in terra iberica.

Zalambani, era un po’ che mancava dal continente sudamericano? "Sì. Malgrado questa sia la mia sedicesima volta, era da prima del Covid che non vi tornavo e quindi si sono accumulato un po’ di impegni. Resterò una decina di giorni, ma mi servirebbe un mese e più per dedicarmi oltre che ai concerti".

È corretto dire che il viaggio siano attorno al concerto più importante, al BePop? Com’è nato il progetto? "Sì, per me sarà un grande onore suonare in uno dei Club più esclusivi della città e al fianco di un gruppo scelto dalla Fondazione ‘capitanata’ dalla vedova di Piazzolla che ha già avuto tre nomination ai Latin Grammy Awards, vincendone uno. Fondamentale è stata la biografa di Piazzolla, Maria Susanna Assi, conosciuta a un mio concerto in Sicilia, che ha parlato di me a loro e da lì è nato un contatto".

Il concerto di oggi sarà la ‘data zero’ del lavoro attorno all’unico disco che il gruppo fece con il sassofonista statunitense Gerry Mulligan? "Sì, l’idea è quella di esportare il progetto anche in Italia e altrove a partire dal 2026, una volta che lo avremo rodato. Durante questa prima tappa, oltre a brani tratti da ‘Reunión Cumbre’, suoneremo anche quattro miei pezzi di cui due dedicati a Piazzolla".

Com’è nata la sua passione per il tango? "Come tanti, ho scoperto Piazzolla trent’anni fa in conservatorio e da lì è iniziato un percorso timido e superficiale. L’amore, non solo verso la musica ma anche la storia e la letteratura, è esploso nel 1997 a seguito del mio primo viaggio di scoperta in Sudamerica con un amico argentino".

Da lì si è aperto un mondo, tra percorso artistico, didattico di ricerca. La sua particolarità è comporre brani in stile latinoamericano nel tempo in cui viviamo. Cosa l’ha così colpita di Buenos Aires? "Il fatto di essere la capitale del tango che è la colonna sonora. Come spiego sempre ai miei corsi, non è solo questione di musica, è proprio il modo di vivere delle persone in quella città. Ho passato giorni interi seduto ai tavoli dei bar per osservare la gente: è già tango! Il ballo poi è stato il veicolo promozionale per farlo conoscere all’estero". Altri progetti futuri? "In aprile inciderò il mio nuovo disco con la mia formazione, il Silvio Zalambani 4to Tango, con venti nuovi tanghi. Ma lo presenteremo solo nel marzo 2026, a Granada, in occasione del Festival internazionale del Tango dove rappresenterò l’Italia, come già accade da sette anni a questa parte".

Roberta Bezzi