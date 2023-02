"Che peccato uscire per quella pasta frolla"

Per Nicola Longanesi l’avventura al talent show culinario di Sky, è finita. Giunto alla 15° puntata di MasterChef Italia, il giovane bagnacavallese è stato costretto a restituire il grembiule a causa di una pasta frolla troppo cruda.

"L’ho cotta 20 minuti a 165 gradi ma non è bastato – spiega il giovane chef –. Mi sono inchinato al parere dello chef, Gianluca Fusto (era lui che doveva giudicare i dolci, ndr). Prima di partecipare a Masterchef pensavo di saper fare i dolci – continua –. Mi è sempre piaciuto prepararli" aggiunge, smentendo quanti sostengono che non siano il suo forte.

"Diciamo che fra le tante prove superate, quelle in cui ho reso di meno hanno riguardato la preparazione dei dolci. Da lì il passaggio a ’Nicola non è capace di farli’ è stato breve. In quest’ultimo caso si è allineata una serie sfortunata di cose sulle quali ha inciso anche la tensione. Fra l’altro – commenta – la panna cotta con basilico e fragole è il dolce che preparo sempre quando organizzo delle cene. Ed è quello che ho sbagliato".

Il dubbio che quell’assaggio non soddisfatto si trasformasse in una eliminazione aveva iniziato a concretizzarsi ancor prima del verdetto.

"Non dico che me lo aspettavo – continua Nicola Longanesi – ma quasi. Certo, quando ti dicono ’togliti il grembiule’ è dura. Mi sarebbe piaciuto continuare un altro po’ anche se il percorso che ho fatto nel corso delle 15 puntate è stato sicuramente importante e bello. Dopo l’eliminazione ho ricevuto un sacco di messaggi pieni di complimenti. Va bene così".

Già nel 2015, ad appena 12 anni, un giovanissimo Nicola aveva partecipato all’edizione ’junior’ dedicata ai piccoli del programma Masterchef.

Dovesse seguire il tradizionale proverbio "non c’è due senza tre", fra qualche anno Nicola potrebbe anche tornare nuovamente negli studi Sky. "Secondo me, dovessi riprovare, non mi vorrebbero a meno che non decidano di organizzare un MasterChef senior – commenta ridendo –. Scherzi a parte, vorrei fare altro".

I progetti futuri del giovane bagnacavallese adesso si concentrano sul percorso universitario che ha intrapreso all’ateneo di Parma nel quale sta seguendo la facoltà di scienze gastronomiche.

"Intanto intendo terminare gli studi. Mi piacerebbe scrivere di gastronomia. Cucinare però – sottolinea – resterà sempre la mia grande passione, che non abbandonerò. Prima di affrontare MasterChef Italia, inoltre, ero poco presente sui social. Poi però li ho scoperti e mi piacerebbe utilizzarli di più ora, magari aprendo un mio canale sul quale pubblicare delle ricette. Sono comunque disposto a valutare proposte se arriveranno. MasterChef mi ha aperto nuove strade che intendo valutare e poi chissà".

L’orgoglio per mamma e papà è tanto. "Loro sono sempre stati super orgogliosi – sottolinea Nicola –. Così anche tutti coloro che sono legati alla mia famiglia e che mi hanno sempre incoraggiato".

Con Cristiano Cavolini, ex concorrente di MasterChef Italia, anche lui del nostro territorio, sono iniziati i primi contatti.

"Ci siamo scambiati qualche messaggio sui social – conclude Nicola –. Adesso aspetto la fine del programma per poterlo incontrare di persona davanti ad un caffè".

Monia Savioli