Che piatti, quelli di Ivana Baldazzi

Confartigianato Emilia-Romagna, Coldiretti Emilia Romagna e Fondazione Campagna Amica hanno firmato, nei mesi scorsi, un protocollo d’intesa per valorizzare e promuovere l’economia locale attraverso la vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali, all’interno degli spazi espositivi di Campagna Amica, l’iniziativa che, dal 2008, organizza e promuove i punti di eccellenza della filiera agricola italiana dal produttore al consumatore e a km zero.

Dopo il protocollo firmato a livello regionale, anche a Ravenna, un’impresa associata a Confartigianato è presente da un paio di settimane all’interno del Mercato coperto contadino di Campagna amica Coldiretti, ovvero ‘Il Tortello di Romagna’ di Ivana Baldazzi, azienda artigianale di produzione e vendita di pasta fresca di Conselice, che è andata così a completare l’offerta di prodotti a disposizione degli utenti del mercato contadino.

Il Mercato coperto contadino di Campagna Amica di Ravenna è aperto in città nelle giornate di martedì mattina, venerdì pomeriggio e sabato mattina nei locali di piazza dei Carabinieri, all’incrocio tra via Bovini e via Canalazzo. Qui i cittadini possono scegliere il km zero, lanciando, di fatto, un importante segnale di attenzione al proprio territorio e alla sostenibilità ambientale, nonché sostenere l’economia e l’occupazione locale. Il Mercato coperto rappresenta anche un luogo di educazione ad una alimentazione più sana e corretta, uno spazio di sviluppo dell’agricoltura di prossimità, distintiva, che promuove la cultura del cibo sano.

’Il Tortello di Romagna’, che ha aperto i battenti lo scorso mese di ottobre a Conselice, in via Selice, in pieno centro storico, poco distante dal teatro; è specializzato nei primi piatti, disponibili sia nelle versione della ‘pasta fresca’, sia nella versione ‘pasta cotta’, da consumare eventualmente a pranzo, anche nel locale, che dispone di un paio di tavoli con qualche posto a sedere. Il menù è di quelli da leccarsi i baffi, dato che propone tutti i giorni tortellini, cappelletti, lasagne al forno, tortelli di ricotta e spinaci, tortelli di zucca, tortelli di patata.

Per il condimento, sono disponibili sughi di pesce, funghi, ragù bolognese, ragù solo di salsiccia, sugo all’amatriciana, sugo alla zingara. "Ho appena aderito all’opportunità concessami al Mercato coperto contadino di Campagna amica Coldiretti di Ravenna – ha spiegato la titolare Ivana Baldazzi – e devo dire che i primi riscontri sono positivi ed incoraggianti. Sono contenta di questa scelta e di questa nuova esperienza che sto facendo a Ravenna. È sicuramente una possibilità in più per farmi conoscere anche al di fuori di Conselice".

Ivana Baldazzi ha poi aggiunto: "Il prodotto che va per la maggiore è proprio la pasta, in particolare tortellini, cappelletti e lasagne. Come accennato, c’è la possibilità dell’asporto, e abbiamo introdotto anche la consegna a domicilio. Sono soddisfatta della scelta che ho fatto, anche perché, le ‘risposte’ sono state buone sotto tutti i punti di vista".

A Conselice, gli orari di apertura de ’Il Tortello di Romagna’, che è chiuso il lunedì e il martedì, sono: mercoledì dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 19; il giovedì dalle 8.30 alle 14.30; il venerdì dalle 8.30 alle 12; il sabato dalle 16.30 alle 19; la domenica dalle 8.30 alle 13.