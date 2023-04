Che primavera per i turisti Eventi tra arte, cibo e sport

Svelato il programma degli appuntamenti primaverili. A Cervia si svolgeranno gli eventi di ‘Primavera Marittima’, a partire dall’8 aprile. Si parte dal weekend di Pasqua con ‘Uova d’Arte’ in centro: mentre artisti decoreranno le uova in diretta i bambini potranno divertirsi sul gonfiabile gigante a forma di uovo. Le attività continueranno anche in tutti i fine settimana di aprile con attività legate a cultura, balli, enogastronomia e sport. Dal 21 aprile torna il Festival Internazionale dell’Aquilone, che fino al 1° maggio colorerà la spiaggia di Pinarella con grandi e coloratissimi aquiloni. Dal 21 al 25 aprile torna a Tagliata ‘Incozzati’. Si cenerà all’aperto sotto il cielo stellato accompagnati dalla musica con la gastronomia locale ma soprattutto con la cozza di Cervia e specialità tipiche come risotto di pesce, fritto misto, seppie con i piselli e cozze alla marinara (Info: 05441888363). Dal 22 al 25 aprile sarà la Puglia protagonista di piazza Garibaldi con il suo villaggio itinerante, con strutture a forma di trullo per accompagnare gli ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. Il 22 e 23 aprile saranno anche le giornate di ‘Cervia Country’ in viale Roma. Sabato sarà attivo il dj set e si terranno i balli country, mentre domenica è previsto un concerto con balli dal vivo. Per completare la cornice americana ci saranno auto in esposizione in viale Roma, mentre per i più piccoli saranno a disposizione dei pony da cavalcare. Dal 27 aprile al 1° maggio le giornate saranno dedicate al mercatino regionale francese. I 9 chilometri di costa cervese, dunque, aprono le porte alla primavera. Le pinete si risvegliano, i parchi riaprono, le saline tornano a riempire di acqua marina i bacini che produrranno il sale che ha segnato la storia della città e, come visto, i turisti avranno solo l’imbarazzo della scelta, potendo optare tra escursioni a piedi, in barca e in trenino. Riapriranno gli hotel e un giro in spiaggia è sempre un’opzione da considerare.

Riapre poi la Casa delle Farfalle e il campo da golf riprende a pieno ritmo con tornei e sfide sul green, le Terme propongono trattamenti terapeutici ed estetici. A Milano Marittima a Pasqua riapre il vialetto degli Artisti che propone una preview dalla vivacità artistica dell’estate, mentre nel weekend 27 e 28 maggio la Città Giardino si ’vestirà’ di piante e fiori con un mercatino di qualità, tra verde e installazioni colorate uniche che, alla sua prima edizione, prenderà il nome di ‘Mi.Ma in Fiore’. Il 27 maggio inoltre in rotonda 1° maggio alle 21 ci sarà Gene Gnocchi a ’interpretare’ la città dei fiori con uno spettacolo tutto dedicato a Cervia Città Giardino.

Ilaria Bedeschi