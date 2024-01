Che risate con Cosentino

"Una conferenza esplosa, un mix incosciente tra musica tecnologica, teatro di figura, divulgazione scientifica e parole in libertà, un TED Talk senescente in salsa punk": così Andrea Cosentino introduce il suo nuovo spettacolo ’Rimbambimenti’, che questa sera alle 21 sarà in scena alla Casa del Teatro di Faenza nell’ambito della Stagione 2023-24, intitolata un teatro di approdo, a cura del Teatro Due Mondi. "La performance parte come una conferenza sul tempo da parte di un presunto scienziato, il suo doppio marionettistico affetto da Alzheimer e un assistente musicista, e scivola verso un concerto/spettacolo che, allineandosi alle concezioni di tempo e materia della fisica quantistica, smonta inevitabilmente ogni ordine e logica causale", continua l’artista.

"Tra spiegazioni rigorose e discorsi a vanvera, il conferenziere dimentica la sua parte, cerca di ricostruirla attraverso appunti e oggetti sulla scena dei quali fatica a ricordare l’utilità, fino a perdere ogni cognizione di sé e degli altri, in un processo inarrestabile verso la dissoluzione e l’entropia". Dopo lo spettacolo, dialogo tra artista e spettatori moderato dal critico teatrale Michele Pascarella. Ingresso unico 2 euro. La Casa del Teatro si trova in via Oberdan 7/a a Faenza. I posti sono limitati, prenotazione consigliata allo 0546/622999 oppure, il giorno dello spettacolo, al 331/1211765.