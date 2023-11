Che ritmo i Savana Funk

Saranno i Savana Funk i protagonisti del concerto di questa sera alle 21 al Bronson, in via Cella 50, a Madonna dell’Albero (Ravenna); inizio ore 21.30; ingresso 15 euro in prevendita (info 333-2097141). Dopo un’estate piena di festival e collaborazioni prestigiose (Sherwood Festival, Sziget, Time in Jazz, Willie Peyote, Paolo Fresu, Gaudi) i Savana Funk tornano con un club tour a nome ’Savana Sound System’: saranno date speciali dove il super groove live della band si fonderà con i set di dj e producer che condividono con il trio sensibilità, ricerca, qualità ma nel mondo del clubbing. Il risultato sarà un concerto che parte live, diventa una jam con i dj e termina con un aftershow dedicato al clubbing. Per la data al Bronson si unirà ai Savana in questo esperimento DJ Rocca. La scorsa primavera i Savana Funk hanno fatto uscire un ep di remix di brani tratti dall’ultimo album Ghibli che ha creato le fondamenta per questo esperimento musicale dedicato al groove in tutte le sue forme.

A ottobre 2022 è uscito il nuovo album Ghibli, anticipato dall’omonima title-track e dal singolo Elephant, che continuano a collezionare decine di migliaia di ascolti sulle piattaforme streaming. Il disco è stato presentato in anteprima live con un tour estivo che li ha visti calcare palchi importantissimi, esibendosi nuovamente come ospiti del Jova Beach Party e suonando accanto ad artisti internazionali del calibro di Red Hot Chili Peppers e Kokoroko.