Che successo il ritrovo delle vecchie glorie del ciclismo. Con loro anche il ct Cassani

Si è svolto con successo ad Errano Faentino l’incontro a tavola degli ex ciclisti degli anni ’70, ’80 e ’90. Sono stati fatti tutti gli onori del caso a Renato Laghi. Tra i presenti ex professionisti quali Festa, Gino Cavalcanti, Gigi Castelletti ed i ct Marino Amadori e Davide Cassani. Presenti anche ex dilettanti di tutto riguardo quali Boccarossa, Faedi, Leonelli, Bonanzi, Bernardi, il campione del mondo inseguimento su pista 1985 GP Grisandi, Stefano Guerra, Lambruschi, Monti, Ricci, Checcoli, Baruzzi, Pasquali, Guberti, Bugli, il mantovano Bruno Ruggenini, Flamini, il mitico “Cavicchi” che accompagnava Cesarino Soldati, Casadei, Valentini, Ricci, Dallara, Tommasoli, Bachechi, Ciani, Paolini, Ortoveri, Franco Gatti, Giangrandi, Pagani, Savini, Brunetti, Montella, Casolari, Bachechi, Ravaglioli, Leonelli. Di tutto rispetto anche la presenza femminile con Annalisa Rosetti Casartelli e Silvia Mambelli. Fotoreporter Ido Talenti, operatore tv Carlo Teodorani e speaker Leonardo Metalli. L’appuntamento è riuscito grazie al lavoro degli organizzatori, capitanati da Fabio Giulianini.