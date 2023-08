Che successo in piazza del Duomo per ’Ferragosto sotto le Stelle’

Un muro umano di gente ha accolto la trentesima edizione di ’Ferragosto sotto le Stelle’, la manifestazione ideata da Giordano Sangiorgi nel 1994, in piazza del Duomo, a Faenza. Successo dunque per il Capodanno estivo faentino, che ha visto protagonista il Trio Italiano, che proprio al primo Ferragosto sotto le Stelle si diede questo nome. L’evento musicale di fronte ad un pubblico eccezionale, oltre ogni più rosea aspettativa, è stato reso possibile anche grazie alla partecipazione di Vittorio Bonetti, Alice Mordenti, Daniele Cicognani, Oriano Savelli e Claudio Toschi e grazie alla collaborazione di Roberta Barbarini e Samuele Ravaioli. Ospite d’eccezione il sindaco Massimo Isola che ha imbracciato la chitarra, forte della sua esperienza fatta da giovane con la sua band a Faenza Rock, e ha cantato la mitica “Blowin’ in the wind” del grande Bob Dylan. "Per il trentesimo anno, nel 2024 vorremmo realizzare una grande kermesse con un grande evento per una Faenza ancora più aperta", dichiara Giordano Sangiorgi.