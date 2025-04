Che successo per Monti e Calza. Danza sportiva, il mondiale è loro

Enea Monti e Gaia Calza, giovanissimi danzatori da anni in forza all’associazione ravennate “You and Me danza sportiva”, dopo una serie prestigiosa di piazzamenti nelle edizioni passate, hanno vinto “The Star Championship”, il campionato mondiale di danza sportiva andato in scena al Palacavicchi di Pieve di Cento.

Enea e Gaia si sono imposti nella Categoria Junior 1 classe B open Standard.

Entusiasti i loro tecnici, Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone: “Per noi è una gioia enorme: abbiamo “scoperto” Enea e Gaia durante i nostri incontri di scouting in una scuola elementare di Ravenna, sei anni fa: da allora hanno sempre ballato con noi, crescendo di livello anno dopo anno, e questo è davvero il coronamento di un sogno”.

Un risultato davvero importante per Enea Monti e Gaia Calza (nella foto, i due giovani campioni del mondo con i loro allenatori), che ripaga del duro lavoro svolto in questi anni, frutto di una passione che li porta a sopportare sacrifici e rinunce. Come hanno detto gli allenatori, il risultato ottenuto è davvero "il coronamento di un sogno".