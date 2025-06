Che tristezza l’astensionismo. Ogni voto è importante

Ricordo benissimo quando esercitai per la prima volta il mio diritto al voto. Ricevuta matita copiativa e scheda elettorale mi fiondai in cabina, dispiegai il foglio e apposi la croce sul simbolo prescelto, scrivendo pure il nominativo della candidata: e la mano mi tremava. Non solo per l’emozione, ma perché poter votare era una specie di Bar Mitzvah politico, l’ingresso pieno nell’età adulta, l’assunzione delle proprie civiche responsabilità. Restituii la matita e la scheda perfettamente ripiegata, ma il tremito ancora l’avevo: il presidente di seggio se ne accorse, mi sorrise ed esclamò stentoreo la frase di rito: " ha votato", e l’inflessione significava "bravo". Erano gli anni in cui c’era da andar fieri d’essere romagnoli, poiché le percentuali dei votanti si attestavano a cifre bulgare, e Ravenna sopra tutti a veleggiare verso il massimo.

Erano gli anni in cui votavano le generazioni sopravvissute alla guerra, alle tessere annonarie, ai bombardamenti, agli eccidi, alle vendette politiche, alla fame, all’olio di ricino, alle deportazioni, alle delazioni, al lungo inverno del ’44 del fronte sul Senio. Osservo, sconfortato e preoccupato, le percentuali dei votanti di quest’ultima tornata elettorale e mi permetto alcune considerazioni. La democrazia è stata conquistata grazie al sacrificio volontario di chi scelse di resistere, di chi venne da paesi stranieri per combattere, ma anche di chi fu travolto suo malgrado dagli eventi bellici: bambini, donne, anziani. Il tributo di sangue della guerra – costante di tutte le guerre – fu enorme.

Questo sacrificio ha permesso a tutti di scegliere un sistema democratico, ovvero il diritto di partecipare alla formazione del nostro futuro collettivo. Ma attenzione: la democrazia non è mai scontata, e rinunciare al voto vuol dire rinunciare alla nostra voce. Sento dire “non serve a nulla votare, tanto sono tutti uguali” ed è la considerazione più sciocca che si possa fare: sta a ciascuno esprimere la propria preferenza nel modo più maturo e assennato possibile, comprendendone la responsabilità. Si voti chi vale, non chi strepita. Si voti chi dimostra esperienza, capacità, senso del bene collettivo, competenza, intelligenza. Ogni voto è importante, rappresenta, determina la volontà e direzione politica del Paese. Rinunciare a un diritto così prezioso significa condannare inesorabilmente la nostra democrazia.