Lo chef dal cuore d’oro che ha sfamato gli alluvionati

Bagnacavallo (Ravenna), 17 ottobre 2024 – Tra colazioni e pranzi, sono oltre 12mila i pasti preparati e consegnati, dallo scorso 20 settembre ad oggi nelle frazioni bagnacavallesi di Traversara e Villanova, alle persone colpite dall’alluvione.

La lodevole iniziativa è il frutto dell'impresa dei circa cinquanta volontari che Roberto Orlati, chef di professione, ha coordinato presso il ‘Borghetto Traversara’ nella cucina e nei locali dell’ex ristorante del padre Remo, chiuso dal 2015, e in parte nel punto di assistenza allestito nel centro di Traversara.

La qualità delle materie prime e l’abilità e la professionalità dei cuochi hanno garantito sempre un cibo di qualità, molto apprezzato da chi ne ha usufruito in questi giorni particolarmente difficili. “Tutto il cibo che abbiamo cucinato e servito – osserva Orlati – è frutto di donazioni provenienti non solo dal nostro territorio ma anche dal resto d’Italia. Ho visto tantissima generosità, da parte dei volontari, dei cittadini, di molte aziende, di cuochi anche stellati. Subito dopo l’alluvione, guardando il ristorante di mio padre risparmiato dall’alluvione, ho pensato che non potevo non fare quello che poi è stato realizzato con l’aiuto di tante altre persone”.

Accanto a Roberto Orlati, Rosella Mengozzi della Federazione Italiana Cuochi e Prima Sardelli, traversarese che ha collaborato sin dalla prima ora, confermano quanto anticipato dallo chef: “Abbiamo preparato fino a 1.200 pasti in un giorno solo, grazie a un grande lavoro che ha portato a tutti noi una ancor più grande soddisfazione”