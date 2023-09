Cherubini Doppio impegno

Nel nome di Verdi, per guardare al futuro; nel nome, cioè, di un patrimonio musicale che è parte integrante della nostra identità di italiani e, se trasmesso alle nuove generazioni, può farsi chiave di volta di un sentimento condiviso, di una cultura viva, di un domani di crescita e dialogo. È questo il fil rouge che lega i due concerti con cui l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini torna in scena dopo la pausa estiva. Rd è ancora una volta il gesto del loro fondatore, Riccardo Muti, a unirli in musica. Domani l’appuntamento è al Teatro Municipale di Piacenza nell’ambito di Viva Verdi, il programma di eventi per l’acquisizione e valorizzazione della casa-museo del compositore a Sant’Agata, fortemente voluto dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Sabato la destinazione è il Teatro Donizetti di Bergamo, che insieme a Brescia è stata insignita del titolo di Capitale italiana della Cultura 2023. Con il soprano Benedetta Torre, il basso Riccardo Zanellato e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati, Muti e la Cherubini si misurano con un programma tutto verdiano, dal “Va’ pensiero” del Nabucco a “Ave Maria” dell’Otello, fino alle Sinfonie da La forza del destino e I vespri siciliani.

Questi eventi sono anche i primi appuntamenti per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cherubini: alla naturale scadenza dell’organo di gestione, Stefano Rossetti e Stefano Perrucci hanno infatti assunto rispettivamente i ruoli di presidente e vicepresidente, affiancando così Cristina Mazzavillani Muti, presidente onorario di Ravenna Festival, e Carmela De Lorenzo, direttore della Casa Circondariale di Ravenna. I due concerti aprono un intenso settembre per la Cherubini, che rinnova il sodalizio con Giovanni Sollima, alla direzione e al violoncello per un trittico di concerti: venerdì 15 settembre, in un’ideale continuazione del progetto La musica senza barriere, l’Orchestra incontra la Comunità San Patrignano; l’appuntamento di sabato 16 corona invece il calendario di Concerti in basilica della Basilica di Aquileia e domenica 17 la Cherubini e Sollima sono alla BAM - Biblioteca degli Alberi Milano per il Back to the City Concert, che porta la musica classica nell’innovativo giardino botanico contemporaneo. Info www.orchestracherubini.it