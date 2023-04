‘Cherubini’, due concerti

L’affinità elettiva fra l’Orchestra Giovanile ’Luigi Cherubini’ e la Fondazione Accademia Internazionale ’Incontro col maestro’ di Imola – entrambe nate per intrecciare l’esperienza formativa a quella sulla scena – continua a dare frutti. Infatti per il secondo anno consecutivo si rinnova la collaborazione fra queste due importanti realtà musicali del territorio, con la masterclass che vede il direttore dell’Accademia del violino Boris Belkin lavorare con la Cherubini nell’Auditorium di San Romualdo a Ravenna, ‘casa’ dell’orchestra in città.

Ai tre giorni di masterclass seguono i due concerti a Imola (stasera alle 20.45 nella sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani) e Ravenna (domani, alle 20.30 a San Romualdo).

In programma sono previsti i brani affrontati nelle giornate di formazione, ovvero il ‘Concerto per due violini n. 8 op. 3’ di Antonio Vivaldi e l’’Adagio K 261’ e la ’Sinfonia concertante per violino e viola K 364’ di Mozart, per la quale il violino di Belkin sarà affiancato dalla viola solista di Francesco Zecchi della Cherubini.

Biglietti: 10 euro, ridotto un euro (under 30, over 65 e allievi dei conservatori e delle scuole di musica)

Info www.orchestracherubini.it