Chi deve tener pulito il vicolo degli Amori?

Non sono servite le segnalazioni fatte al Comune, ai servizi di Igiene pubblica anche ad un paio di consiglieri comunali ed alla polizia municipale, la situazione del

vicolo degli Amori è sempre la stessa: incuria, sporcizia e tante cacche di piccione.

La zona in questione si trova a fianco della chiesa del Carmine in pieno centro. A Bagnacavallo dove vengono fatte passare anche le comitive dei turisti per vedere l’antico borgo, piazza Nuova, la pieve, il teatro Goldoni ed il benedetto vicolo che non si sa chi deve tenerlo pulito: gli abitanti delle orfanelle che sono nelle case popolari contigue oppure qualche incaricato per le pulizie sempre nel solito problema della numerosa moltiplicazione dei piccioni e dei loro escrementi.

Franco Randi

Il cavalcaferrovia

mai finito a Fornace Zarattini

A Fornace Zarattini c’è un cavalcaferrovia costruito alla fine degli anni Ottanta per realizzare una strada che dalla via Faentina andrebbe a sbucare in via Vicoli, nella zona del Centro iperbarico.

Ma quelli per il cavalcaferrovia sono stati soldi sprecat, perché in questi tempi che corrono non ci sono fondi per costruire quella strada ’fantasma’. Noi vediamo che a Ravenna ci sono molte strade bucate. e non ci sono soldi per sistemarle. Figuriamoci a costruire nuove strade.

Sergio Donati