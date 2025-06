"Chi ha fatto le riprese, a cosa pensava?"

Il Siulp, in una nota firmata dal segretario Herrol Benedetti, si complimenta con i due giovani colleghi, protagonisti "di una nottata di ordinaria follia" e intende ancora una volta porre l’attenzione "alla ormai cronica carenza del personale della Polizia di Stato situazione comune e contingente ad altri territori del Paese, dove l’incidere dei pensionati e anni di mancato turn over hanno prodotto questo effetto".

Una delle due volante, perché l’altro equipaggio già era impegnato in un altro intervento, in servizio l’altra notte nell’ampio territorio dei lidi ravennati "è intervenuta per fermare un giovane sospettato di essere l’autore di alcuni reati predatori commessi in danno ad autovetture in sosta a Marina di Ravenna. Mentre gli agenti erano intenti a eseguire l’attività di polizia, sono stati chiamati a soccorrere una giovane ragazza, la quale poco prima era stata aggredita e rapinata. Nel compiere questo secondo intervento hanno momentaneamente lasciato il ragazzo in precedenza fermato all’interno della cellula di sicurezza della volante, quest’ultimo ha sfruttato questo lasso di tempo per sfondare il finestrino laterale dell’auto e allontanarsi dalla zona".

"Riteniamo fondamentale sostenere oggettivamente e moralmente i due colleghi che si sono trovati ad operare in un contesto di elevata criticità. Chi ha fatto le riprese non ha minimante pensato da cittadino, né si è sentito in dovere di avvisare i poliziotti di quanto stesse avvenendo, invece rideva delle gesta di chi magari poco prima aveva danneggiato o sottratto ben ad altre persone".