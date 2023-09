Chi non è residente nelle aree colpite non riceve i ristori

Gli eventi ‘straordinari’ del maggio scorso hanno violentemente scosso la nostra amata bassa Romagna. Ancora sarà da verificare come è possibile che quasi 40 tra canali, fiumi e fiumiciattoli abbiano esondato quasi contemporaneamente. A noi, poveri ignoranti, hanno detto che era a causa delle piogge persistenti … Molti di noi hanno i capelli bianchi e non è la prima volta che queste terre hanno avuto pioggia, anche importante, senza per questo provocare un disastro simile. Vero che, negli ultimi quarant’anni, la manutenzione degli argini dei fiumi è stata praticamente inesistente anzi si è scientemente non voluto vedere le inaccettabili condizioni degli argini e degli alvei dei fiumi, nonostante le proteste dei cittadini per tanto degrado e abbandono. Uno per l’altro, il Fiume Ronco che costeggia la Via Ravegnana che collega Ravenna a Forlì.

Lo stato di abbandono è inaccettabile. I cittadini avevano inviato proteste scritte al Comune di Ravenna, all’Anas, al Consorzio di bonifica ma, tutti se ne sono lavati le mani e la boscaglia è diventata foresta e la foresta un covo di animali pericolosi oltre ad essere un ostacolo al flusso delle acque del fiume. Il fiume ha fatto il suo dovere di fiume, non possiamo prendercela con il Ronco perché il dimenticato abitato di Coccolia è stato invaso e devastato dalle acque, ma l’uomo è il vero responsabile di questa calamità, l’uomo, non il fiume ! Ed ora arriviamo ai ristori, tanto reclamizzati dalla politica. Pochi sanno che a parità di danni subiti, coloro che non sono residenti nelle case alluvionate, ma sono comunque residenti nel comune, non hanno diritto a nessun ristoro, nemmeno quelli miseri della prima ora. Ritengo questa cosa profondamente ingiusta. Non che si fosse preteso una priorità ma, almeno una secondarietà credo fosse doveroso predisporla. Per tanti, come il sottoscritto, che ha avuto a Coccolia una casa devastata da oltre un metro di acqua e venti centimetri di fango, perché non devono avere diritto a niente, avendo la sola grave colpa di risiedere a Ravenna in un appartamento in condominio ? Questa è giustizia sociale ? Questo si chiama parità di diritti? Io ritengo la cosa profondamente ingiusta. Vero che la priorità spetta a chi risiede in una casa alluvionata ma, in seconda battuta anche io, e tanti come me, abbiamo il diritto ad essere inseriti tra coloro che sono stati danneggiati da questa calamità. Io penso non sia giusto che i non residenti abbiano solamente il diritto di tenersi i danni interamente sulle loro spalle e tacere !

Lettera firmata