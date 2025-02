Chiamata pubblica ’Inventiamo l’estate’

’Inventiamoci l’estate’: l’amministrazione comunale di Conselice sta raccogliendo idee e proposte per una estate "a misura delle nuove generazioni". Per farlo, il Comune ha lanciato una chiamata pubblica online per raccogliere proposte per attività ed eventi estivi tra Conselice, Lavezzola e San Patrizio. La compilazione è molto rapida: è sufficiente inserire il proprio nome e cognome, età, un contatto e formulare la propria proposta. Saranno inoltre affissi manifesti negli spazi pubblici con un codice Qr per scaricare il modulo.

Possono partecipare tutti, ma un occhio di riguardo sarà riservato alle proposte che verranno dai giovani. Ulteriori informazioni, Ufficio Cultura: 0545 986921.