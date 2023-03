Chiamata pubblica per la Terra, iscrizioni a ‘Gaia’

La compagnia ravennate ErosAntEros lancia una chiamata pubblica per affrontare insieme alla cittadinanza il tema del cambiamento climatico con un laboratorio teatrale legato alla produzione del nuovo spettacolo ’Gaia’, che coprodotto da Ravenna Festival e Polis Teatro Festival, debutterà il 10 e 11 giugno al teatro Alighieri, prevedendo il coinvolgimento di non professionisti in scena. Il laboratorio è riservato a 20 persone, sensibili all’emergenza climatica, con le quali gli artisti condivideranno il processo creativo dello spettacolo, coinvolgendo i partecipanti in scena durante le repliche di ’Gaia’ a Ravenna.

Per iscriversi, compilare il form online (link: https:forms.gleJynDAnwHs2z1CUdi7) entro il 31 marzo.