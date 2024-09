Chiamata pubblica per l’Annuale. Letture dantesche davanti alla Tomba

In occasione del 703° anniversario della morte di Dante Alighieri - che si terrà domenica 8 settembre alla Tomba di Dante - le Albe/Ravenna Teatro indicono una Chiamata Pubblica rivolta alle cittadine e ai cittadini ai fini della partecipazione. Anche quest’anno, infatti, le celebrazioni - a cura di Comune di Ravenna, Istituzione Biblioteca Classense, Centro Dantesco dei frati minori conventuali e Fondazione Ravennantica - vedono la collaborazione di Albe/Ravenna Teatro e Cantiere Malagola. Il contributo di quest’anno - che continua ad essere curato da Marco Martinelli e Ermanna Montanari - si concretizzerà nella lettura del V canto dell’Inferno interpretato da Martinelli, Montanari, dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale e dai cittadini che sono chiamati a partecipare alla prova fissata alle 19:45 di sabato 7 settembre alla Tomba di Dante. Il giorno successivo l’appuntamento sarà invece alle 10:30. La prova è consigliata, ma non vincolante, ai fini della partecipazione di domenica. Si ricorda che la Chiamata Pubblica è aperta a chiunque sia interessato. Al termine della lettura del V canto, i due direttori artistici delle Albe hanno invitato a partecipare l’attrice Chiara Muti, che interpreterà il Canto XXXIII del Paradiso recitandolo dal balcone del Palazzo della Provincia che si affaccia su piazza San Francesco. A completamento dell’azione teatrale è infine previsto un intervento canoro a cura del Coro di voci bianche Ludus Vocalis Ragazzi, guidato dal maestro Elisabetta Agostini.

Il programma completo delle celebrazioni domenica prevede, alle 10, al Teatro Alighieri ci sarà la ’Lectio magistralis Da Virgilio a Dante: nascita di una patria’ di Aldo Cazzullo.

Successivamente, nella basilica di San Francesco ci sarà alle 12 ’La messa di Dante’, una celebrazione eucaristica presieduta da monsignore Livio Corazza, vescovo di Forlì. I canti e la musica sono ad opera della Cappella musicale di San Francesco. A seguire alla Tomba di Dante si terrà la ’Cerimonia dell’Olio’, con un offerta dell’olio al sepolcro del Poeta da parte del Comune di Firenze. Il programma completo è disponibile sul sito vivadante.it.

Per informazioni sul programma o su come partecipare al concorso per le letture telefonare il numero 054436239 oppure mandare una mail a cantieremalagola@ravennateatro.com.