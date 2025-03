Chiara danza per l’8 marzo

Oggi a Palazzo Milzetti, a Faenza, ci sarà ingresso gratuito per le donne (apertura 9-18.30), in occasione della Giornata internazionale della donna. Domani, alle 16.30, spazio all’appuntamento ’Figure femminili. Presenze storiche e mitologiche a Palazzo Milzetti’, visita guidata e performance di danza contemporanea di Chiara Dal Borgo, a cura dei Servizi Educativi del Museo in collaborazione con Sorelle Festival.

Per la giornata dedicata alle donne, il museo propone quindi un percorso al femminile nel repertorio delle sue decorazioni e della sua storia, focalizzandosi sul tema della nascita, della donna come creatrice di vita, di idee, di progetti.

Tante sono le figure femminili rappresentate sulle decorazioni murali, pitture e stucchi: tra esse, Atena, nata dalla testa di Zeus, Afrodite, generata dalla spuma del mare e portata in cielo dalle Ore, Teti, Giunone e Climene, madre del dio del Sole, Apollo. E poi Diana, sorella di quest’ultimo, dea della Luna, che con la propria ciclicità influenza i ritmi biologici. Senza dimenticare Penelope, Cerere, Europa, Dafne, Proserpina. La Dal Borgo le interpreterà tutte con la sua danza.

Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti. Il museo di Palazzo Milzetti è aperto nei seguenti orari: da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali: dalle 9 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45). Domenica: dalle 13.30 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45).