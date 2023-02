"Chiarimenti su sbarra automatica"

Chiesetta di Sant’Antonio e relativa darsena, il gruppo consiliare ‘Romagna Cervese’ chiede chiarimenti a sindaco e giunta sulla chiusura con sbarra automatica dato che "su segnalazioni accumulate da residenti e turisti, percorrendo in auto il viale Alfredo Oriani, da ovest verso est, non è più possibile svoltare a destra per immettersi nell’area oggetto di codesta interrogazione, utilizzata in passato per piccole soste da quegli automobilisti che, ad esempio, si dovevano recare in chiesa o nelle attività commerciali". Chiede, inoltre se "l’amministrazione ha impiegato risorse proprie per l’installazione di una sbarra elettronica automatizzata".